Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

Farklı maçlar ama benzer oyun yapısı. Beşiktaş'ın 4'lü savunması, orta sahada 3 hareketli oyuncusu var Liverpool maçına benzer şekilde. Rafa Silva'nın hareketliliğini analiz ettik. Rakibimiz bu sene farklı bir kadroyla sahada. Ama lig maçlarından ne oynadıklarını biliyoruz. Bugün rakibimizin bizi nasıl karşılayacağını sahada göreceğiz.

Hafta içindeki maça göre topun bizde olduğu bir maç bekliyorum. Oyuncuların morali yüksek. Dört gün geçti, dinlenme anlamında da iyi bir süre.