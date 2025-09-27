Fatih Tekke'den maç sonu flaş sözler! "Birkaç dakika daha olsa..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil"

"Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik."

"Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim."

"Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı. Daha iyi durumda olmalı, Felipe'nin arzusu var. Sikan, geçen hafta sakattı, bir antrenmana aldık. Her antrenmanda sevilen oyuncuların başında geliyor. Süre aldığı sürece futbolu seven birisi. Kendisiyle görüşmem olacak."