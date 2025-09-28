Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Futbolseverler, “Lille – Lyon maçı ne zaman?”, “Lille – Lyon saat kaçta?” ve “Lille – Lyon hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Lille, son maçında Lens’e 3-0 mağlup olarak moral bulmak isterken, Lyon son haftalarda formda bir performans sergiliyor ve bu deplasman maçında önemli puan hedefliyor. Lille – Lyon karşılaşması, her iki takımın da ligdeki konumu ve puan tablosu açısından büyük önem taşıyor. Peki, Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!