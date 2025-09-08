Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon Malmö ile oynadığı maçta etkili bir performans sergileyen genç futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Merkez orta saha transferiyle ilgili Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir izlediği flaş bir ismin transferi için harekete geçildiği iddia edildi. Transferfeed'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Malmö forması giyen 22 yaşındaki İsveçli genç yetenek Otto Rosengren için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde Aslan'ın genç futbolcuyu transfer etmek için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapacağı aktarıldı.