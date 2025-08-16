CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe-F.Bahçe maçı detayları! Göztepe-F.Bahçe maçı detayları! 09:52
Nelsson yeniden Çizme yolcusu! Nelsson yeniden Çizme yolcusu! 09:50
G.Saray'dan 20 milyon Euro'luk transfer! G.Saray'dan 20 milyon Euro'luk transfer! 09:44
Beşiktaş, yeni sezonu Eyüpspor karşısında açıyor Beşiktaş, yeni sezonu Eyüpspor karşısında açıyor 09:34
TRANSFER HABERLERİ: Cuesta için yeni teklif! TRANSFER HABERLERİ: Cuesta için yeni teklif! 09:17
Fırtına'ya Ada'dan orta saha! Fırtına'ya Ada'dan orta saha! 09:16
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk yıldız! Transferde Devin Özek detayı F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk yıldız! Transferde Devin Özek detayı 09:06
"Ayaklarıyla resim çizdi!" "Ayaklarıyla resim çizdi!" 08:41
Buruk: Maçın büyük bölümünü iyi oynamadık Buruk: Maçın büyük bölümünü iyi oynamadık 01:24
G.Saray evinde doludizgin! G.Saray evinde doludizgin! 01:24
G.Saray'da Osimhen'in golüne ofsayt engeli! G.Saray'da Osimhen'in golüne ofsayt engeli! 01:24
F.Bahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! F.Bahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:24
