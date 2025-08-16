Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da gidecek futbolcular da belli oluyor.
Geldiği günden itibaren hayal kırıklığı yaratan ve Vasco da Gama'ya transfer olacağı konuşulan Carlos Cuesta için sürpriz bir talip daha ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre Vasco da Gama'nın 4.5 milyon Euro'luk teklifinden daha yüksek teklif yaptığı belirtilen Spartak Moskova, transferde bir adım öne çıktı.
Brezilya ekibinin yetkilileri transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'da bulunuyor. Oyuncuyu kaptırmak istemeyen idareciler, Cuesta ile birlikte Brezilya'ya gitmek istiyor. Galatasaray ise teminat görmeden gidişe izin vermeyecek.