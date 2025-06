"Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuracağınızı söylediniz ve Avrupa'da başarı sözü verdiniz. Transfer sürecini nasıl yöneteceksiniz, planlarınız nedir?" Avrupa'da başarı bizim önümüzdeki sezon için öncelikli hedefimiz olacak. Her zaman olduğu gibi, bu sene de hedefimize ulaşmak için scout ekibimiz ve teknik ekibimizle ortak transfer çalışması yapacağız. Burada Galatasaray'ın yükselen markası ve Şampiyonlar Ligi etiketinin de bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. İskelet kadromuzun üstüne ihtiyaç olan takviyeleri yapacağız. Amacımız, Galatasaraylılara Devler Ligi'nde gurur duyacakları bir takım seyrettirmek. Tüm çalışmalarımız bu yönde olacak.

Sezon içinde sizin açınızdan en zor, en sıkıntılı dönem hangisiydi? Görev dönemimiz içinde en zor sezonu bitirdiğimizi düşünüyorum. Sadece saha içinde değil, bizi saha dışına çekmeye çalışanlarla da mücadele ettik. Bu süreçte her zaman sahada kalmaya çalıştık. Her şartta arkamızda olan taraftarımız var. Elbette iniş ve çıkışlar her zaman olur ama ligi sezon başından sonuna domine ettiğimizi düşünüyorum. Tüm otoritelerin kabul ettiği gibi, zafere ulaştık.