Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! Transferde son durum ne?
Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde 5. yıldızı takarken kazanılan zaferin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk sürecine dair Sabah Spor'a özel önemli açıklamalarda bulundu. Özbek'in, Osimhen'in transfer durumuna dair söylemiş olduğu sözler ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Süper Lig'de 25. zaferine ulaşan G.Saray'da kutlamalar da tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Sabah Spor'a bu başarıyı değerlendirdi.
"Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuracağınızı söylediniz ve Avrupa'da başarı sözü verdiniz. Transfer sürecini nasıl yöneteceksiniz, planlarınız nedir?"
Avrupa'da başarı bizim önümüzdeki sezon için öncelikli hedefimiz olacak. Her zaman olduğu gibi, bu sene de hedefimize ulaşmak için scout ekibimiz ve teknik ekibimizle ortak transfer çalışması yapacağız. Burada Galatasaray'ın yükselen markası ve Şampiyonlar Ligi etiketinin de bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. İskelet kadromuzun üstüne ihtiyaç olan takviyeleri yapacağız. Amacımız, Galatasaraylılara Devler Ligi'nde gurur duyacakları bir takım seyrettirmek. Tüm çalışmalarımız bu yönde olacak.
Sezon içinde sizin açınızdan en zor, en sıkıntılı dönem hangisiydi?
Görev dönemimiz içinde en zor sezonu bitirdiğimizi düşünüyorum. Sadece saha içinde değil, bizi saha dışına çekmeye çalışanlarla da mücadele ettik. Bu süreçte her zaman sahada kalmaya çalıştık. Her şartta arkamızda olan taraftarımız var. Elbette iniş ve çıkışlar her zaman olur ama ligi sezon başından sonuna domine ettiğimizi düşünüyorum. Tüm otoritelerin kabul ettiği gibi, zafere ulaştık.
Çok zor ve gerilim dolu bir sezon sonunda G.Saray, üst üste üçüncü defa şampiyon oldu. Geriye baktığınızda neler düşünüyorsunuz?
Galatasaray, şanlı tarihiyle, benzersiz başarılarıyla Türkiye'de ilklerin takımıdır, her zaman da öyle olacaktır. Türkiye'nin ilk ve tek beşinci yıldızlı takımı olma ünvanı da Galatasaray'a yakışırdı. Nitekim öyle oldu. Bu yolda ben ve arkadaşlarım, hocamız, takımımız, taraftarımız ve camiamızla büyük emek verdik. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyum. Şimdi daha fazlasını başarmak için hazırız.
Sezon içinde hakemlerden yana eleştirileriniz oldu. Önümüzdeki sezon için hakem camiasına mesajınız var mı? Merkez Hakem Kurulu görevine sizce devam etmeli mi?
Hakemlerden tek beklentimiz adil maç yönetmeleri. Genç, yetenekli hakemlerimiz bu sezon görev aldı. Onlara cesaret vermemiz gerekiyor. Sürekli hakem ithal ederek Türk futbolunun omuzuna yük bindiremeyiz. Galatasaray bu sezon hakem kararlarından en muzdarip takım olsa da ezici oyunuyla şampiyon oldu. Bu köhne düzenin devamını istemiyoruz. Rakip kulübün her isteğini yapan bir federasyon ve MHK ile Türk futbolunda sağlam bir düzenin yürümeyeceği aşikâr. Dolayısıyla her açıdan bağımsız, kendi kararlarını kendisi alan, tüm kulüplerle eşit mesafede çalışan bir yönetime hepimizin ihtiyacı var.
Okan Buruk'un çok eleştirildiği dönemler oldu. Özelikle sosyal medyadan görevine son verilmesi için binlerce mesaj atıldı. O günlerde siz arkasında durdunuz ve G.Saray krizi atlattı. Biraz bize o süreci anlatır mısınız?
Sosyal medya herkesin hayatında olan, önemli bir güç. Ama gerçek Galatasaray taraftarının sesini sosyal medyadaki yaratılan sesten ayırmak gerekiyor. Biz sosyal medyada tufan koparıldığı zamanlarda stadımızda armanın peşinde koşan büyük taraftardan hep destek gördük. O destek Galatasaray'ın itici gücü oldu. O mecralarda yaratılmaya çalışılan kaos girişimleri bizi etkilemez. Biz hocamıza güvendiğimiz için bu yola beraber çıktık. Kendisi Galatasaray'ın bir efsanesi. Şimdi de teknik direktör olarak efsane olma yolunda. Beşinci yıldızı kazanarak tarihe geçti ve ligde birçok rekoru altüst etti. Hocamızla aramızdaki uyumla çok daha önemli başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.
"YABANCI KALECİ ALACAĞIZ"
Başkan Özbek, "Yeni sezona kaleci transferinde nasıl bir yol haritası çizmeyi planlıyorsunuz?" sorumuza "Çalışmalarımız sürüyor" yanıtını verdi. "Yabancı mı?" deyince, "Evet yabancı" diye ekledi.
Osimhen bir sezonda efsane oldu. Geliş sürecini bizimle paylaşır mısınız? Transferde yeni gelişmeler var mı?
Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Bir fırsat transferiydi. G.Saray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu. G.Saray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına G.Saray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. G.Saray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler devam ediyor. İyi olacak inşallah. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz.