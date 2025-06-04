Çok zor ve gerilim dolu bir sezon sonunda G.Saray, üst üste üçüncü defa şampiyon oldu. Geriye baktığınızda neler düşünüyorsunuz? Galatasaray, şanlı tarihiyle, benzersiz başarılarıyla Türkiye'de ilklerin takımıdır, her zaman da öyle olacaktır. Türkiye'nin ilk ve tek beşinci yıldızlı takımı olma ünvanı da Galatasaray'a yakışırdı. Nitekim öyle oldu. Bu yolda ben ve arkadaşlarım, hocamız, takımımız, taraftarımız ve camiamızla büyük emek verdik. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyum. Şimdi daha fazlasını başarmak için hazırız.

Okan Buruk'un çok eleştirildiği dönemler oldu. Özelikle sosyal medyadan görevine son verilmesi için binlerce mesaj atıldı. O günlerde siz arkasında durdunuz ve G.Saray krizi atlattı. Biraz bize o süreci anlatır mısınız? Sosyal medya herkesin hayatında olan, önemli bir güç. Ama gerçek Galatasaray taraftarının sesini sosyal medyadaki yaratılan sesten ayırmak gerekiyor. Biz sosyal medyada tufan koparıldığı zamanlarda stadımızda armanın peşinde koşan büyük taraftardan hep destek gördük. O destek Galatasaray'ın itici gücü oldu. O mecralarda yaratılmaya çalışılan kaos girişimleri bizi etkilemez. Biz hocamıza güvendiğimiz için bu yola beraber çıktık. Kendisi Galatasaray'ın bir efsanesi. Şimdi de teknik direktör olarak efsane olma yolunda. Beşinci yıldızı kazanarak tarihe geçti ve ligde birçok rekoru altüst etti. Hocamızla aramızdaki uyumla çok daha önemli başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.