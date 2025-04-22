Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yarı final aşamasıyla devam ediyor. Kupanın kritik etabında, Tümosan Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu zorlu mücadele, hem taraftarları hem de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Finale adını yazdırmak isteyen iki ekip de sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sezonu hem lig hem de kupa zaferiyle taçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, kupada final biletini cebine koyarak Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinden gelecek rakibini beklemeyi planlıyor. Ancak Galatasaray cephesinde bazı önemli eksikler teknik heyetin elini zorluyor. Sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer alamayacak oyuncular, ilk 11 tercihlerine doğrudan etki edecek gibi görünüyor. Konya temsilcisi ise kendi sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada sürpriz yapmanın peşinde. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca hem ligde hem de kupada istikrarlı bir grafik çizen Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde gözünü çifte zafere dikmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik virajda hata yapmadan adını finale yazdırmak istiyor. Ancak Galatasaray cephesinde bazı eksiklikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında yaşanan kart cezaları ve sakatlıklar, kadro planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sahaya çıkacak ilk 11 büyük bir merak konusu. Öte yandan Recep Uçar yönetimindeki Tümosan Konyaspor, Süper Lig'de kümede kalma yolunda rahatlamanın ardından rotasını Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda. Sahasında oynayacağı bu dev randevuda iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, kupada final bileti alarak taraftarına büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yasir, Adil, Uğurcan, Bazoer, Pedrinho, Yusuf, Jevtovic, Melih, Ndao, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Yunus, Osimhen

GÖZLER VICTOR OSIMHEN'DE OLACAK

Türkiye Kupası maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de olacak. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 kupa maçında süre aldı. Grup aşamasında Konyaspor maçını boş geçen Osimhen, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında ise takımının 2 golünü kaydetti. Ligde ve Avrupa'da da 27 gol kaydeden 26 yaşındaki isim, 6 defa asist yaptı.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak heyecan dolu müsabakada kazanan taraf olmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupasını bir kez daha müzesine götürmek istiyor. 18 defa mutlu sona ulaşan Cimbom, Okan Buruk yönetiminde uzun süren hasretine de son vermeyi hedefliyor.

İKİ FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.

GALATASARAY KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Tümosan Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Okan Buruk yönetiminde karşılaşma hazırlanan Cimbom'da 3 isim sakatlıklarından dolayı Konya'ya götürülmedi.

Sarı-kırmızılı ekipte kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan'ın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata tedbir amacıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

YUNUS AKGÜN 100. MAÇINA ÇIKACAK

Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile oynanacak maçta görev alması halinde Galatasaray formasıyla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray kariyeri boyunca 68 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1 Şampiyonlar Ligi ve 9 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 18 gol attı.

İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 4 golle karşılık verdi.

FİNAL BİLETİNİ KİM ALACAK?

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.

OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN ÜSTÜNLÜK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk'un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

BU SEZON 4. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray 2024-2025 sezonunda 4. kez rakip olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon gruplardan başladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Aslan, çeyrek finalde de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu'nda Çorum FK ve Eyüpspor'u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.