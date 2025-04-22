Cimbom'un ilk transferi stopere! O isim ortaya çıktı
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 22 Nisan 2025
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (21 Nisan)
CANLI SKOR ANASAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Mourinho'nun tazminatı! Bunu kimse beklemiyordu İşte Mourinho'nun tazminatı! Bunu kimse beklemiyordu 09:34
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! 08:57
Immobile'den gece yarısı flaş paylaşım! Immobile'den gece yarısı flaş paylaşım! 00:33
Bakan Bak'tan F.Bahçe Opet'e tebrik! Bakan Bak'tan F.Bahçe Opet'e tebrik! 00:33
G.Saray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! G.Saray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 00:32
Icardi'nin transfer olacağı ligi duyurdular! Icardi'nin transfer olacağı ligi duyurdular! 00:32
Daha Eski
G.Saray'a Hırvat yıldız! G.Saray'a Hırvat yıldız! 00:32
Transferde Zaniolo gelişmesi! G.Saray'a geri mi dönüyor? Transferde Zaniolo gelişmesi! G.Saray'a geri mi dönüyor? 00:32
Şampiyonluk oranları güncellendi! Büyük değişim yaşandı Şampiyonluk oranları güncellendi! Büyük değişim yaşandı 00:32
G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! 00:32
Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi açıklandı Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi açıklandı 00:32
F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Scout ekibi canlı izledi F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Scout ekibi canlı izledi 00:32