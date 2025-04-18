Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki en güçlü adaylardan biri olan Galatasaray sahasında ligin sürpriz ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi
EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN
Sarı-kırmızılı ekibin bu müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.
Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.
SİPAY BODRUM FK İLE 2. RANDEVU
Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı 2. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.