Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki en güçlü adaylardan biri olan Galatasaray sahasında ligin sürpriz ekiplerinden Sipay Bodrum FK’yı konuk ediyor. RAMS Park’ta oynanacak olan bu zorlu karşılaşma, hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki en güçlü adaylardan biri olan Galatasaray sahasında ligin sürpriz ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.

Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin bu müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

SİPAY BODRUM FK İLE 2. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı 2. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.