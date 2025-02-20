Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk maçta Hollanda'da alınan 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında, sarı-kırmızılılar taraftarı önünde tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ardından oynadığı lig maçlarında kazanan taraf olamayan Cimbom, son galibiyetini Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek aldı. Sonraki 3 karşılaşmada berabere kalan sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a ise mağlup oldu.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Davinson, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott