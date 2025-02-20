TFF'den Galatasaray paylaşımı!
Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği AZ Alkmaar ile 4-1'in rövanşında 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti. Maç sonunda TFF, Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2025- 23:02
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği AZ Alkmaar ile 4-1'in rövanşında 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı paylaşımla Galatasaray'a ülke puanına katkıda bulunmasından dolayı tebrik etti.
TFF'den yapılan paylaşım şöyle: