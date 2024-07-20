Galatasaray - Lecce maçı ne zaman?
Galatasaray'da ayrılık depremi!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1 DAKİKADA ARKA KOL KASLARINI ÇALIŞTIR
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldız ismine Fransızlardan kanca! F.Bahçe'nin yıldız ismine Fransızlardan kanca! 10:44
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 10:43
Galatasaray'da ayrılık depremi! Galatasaray'da ayrılık depremi! 10:21
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:55
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak 09:49
Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman? Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:31
Daha Eski
Fırtına'ya Hollandalı stoper! Birkaç gün içinde... Fırtına'ya Hollandalı stoper! Birkaç gün içinde... 00:20
Kartal transferde yüksekten uçuyor! Kartal transferde yüksekten uçuyor! 23:52
G.Saray istemişti, F.Bahçe alıyor! G.Saray istemişti, F.Bahçe alıyor! 23:51
Kartal yeni sağ bekini buldu! Kartal yeni sağ bekini buldu! 23:47
Brezilya basınından bomba iddia! F.Bahçe'den Sambacı'ya çılgın teklif Brezilya basınından bomba iddia! F.Bahçe'den Sambacı'ya çılgın teklif 23:32
G.Saray'ın B planı hazır! Wendel olmazsa... G.Saray'ın B planı hazır! Wendel olmazsa... 23:22
SON DAKİKA