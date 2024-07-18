Önümüzdeki sezon için Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Trencin'le hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

G.SARAY - TRENCIN İLK 11'LER

G.Saray: Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi.

Trencin: Slavicek, Kmet, Stojsavljevic, Bondarenko, Holubek, Baris, Uchegbu, Hajovsky, Gajdos, Sunday, Emeka.

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trencin - Galatasaray maçı 18 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

ASLAN MORAL BULMAK İSTİYOR

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Aslan, Pazartesi günü de Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.

İKİ İTALYAN RAKİP

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trencin müsabakasından sonra 2 hazırlık maçı daha yaparak Avusturya'daki ilk etap kamp programını tamamlayacak. Son şampiyon, İtalya Serie A takımlarından Lecce ve Parma ile karşılaşacak.