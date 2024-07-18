2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Trencin'le hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
G.SARAY - TRENCIN İLK 11'LER
G.Saray: Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi.
Trencin: Slavicek, Kmet, Stojsavljevic, Bondarenko, Holubek, Baris, Uchegbu, Hajovsky, Gajdos, Sunday, Emeka.
GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trencin - Galatasaray maçı 18 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.
ASLAN MORAL BULMAK İSTİYOR
Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Aslan, Pazartesi günü de Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.
İKİ İTALYAN RAKİP
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trencin müsabakasından sonra 2 hazırlık maçı daha yaparak Avusturya'daki ilk etap kamp programını tamamlayacak. Son şampiyon, İtalya Serie A takımlarından Lecce ve Parma ile karşılaşacak.