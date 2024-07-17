Galatasaray, hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Trencin ile karşı karşıya gelecek. Ligin son şampiyonu sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken hazırlık maçlarının yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray - Trencin hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Trencin ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Trencin maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.