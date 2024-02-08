Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

Her konuda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen Alman oyuncunun lisansı çıkarıldı. TFF'ye yapılan bildirimde Derrick Köhn ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Derrick Köhn, teknik direktör Okan Buruk'un tercih etmesi halinde Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir mücadelesinde kadroda yer alabilecek.