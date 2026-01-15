Esas mevkii 6 numara olan Locatelli, İtalya Milli Takımı'nda da şans buluyor. Locatelli'nin hem şampiyonluk hedefi hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle böyle bir transfer gelişmesine 'evet' diyebileceği belirtildi. Kısa sürede görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonucun çıkması bekleniyor.