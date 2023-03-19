Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde bulunan Galatasaray, bu sezon transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri oldu.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor
GS TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetim öncelikle gelecek sezon Avrupa Kupaları için nokta atış transferlerine devam etmek istiyor. Bu noktada Erden Timur'un birinci hedefi sol bek bölgesi olacak. İşte transferdeki son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira transferleriyle ses getirmişti.
Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Cimbom, ara transfer döneminde de bombayı patlattı.