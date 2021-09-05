Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın orta saha bölgesine 4 aday! Listede Gedson, Elneny, Aliou Dieng ve Jens Cajuste var
Galatasaray transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir orta saha katmak istiyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bu transferi istediğini yönetime bildirdiği öğrenilirken, listede ise 3 isim vardı. Cimbom'da son olarak alternatifler arasına bir isim daha eklendi. Galatasaray, Gedson Fernandes, Mohamed Elneny, Aliou Dieng ve Jens Cajuste'den birini kesin olarak transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 2-2 sona eren Kasımpaşa maçından sonra 'Fernando ve Felipe Melo' tarzında bir oyuncu aradığını söylemiş, maçın berabere bitmesine neden olan hatayı yapan Taylan'a da mesaj göndermişti. Tecrübeli hoca, hem 8 hem de 6 numara oynayan ön libero ve box to box orta saha oyuncusu istiyor. Favori Gedson ama farklı adaylarda var. Mohamed Elneny ile Aliou Dieng de sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği isimler... Ancak üç oyuncuyla ilgili olumlu bir gelişme sağlanamadı. Bu oyuncularla temaslar devam ederken dün listeye yeni bir isim daha eklendi.
HOCASIYLA TARTIŞTI
Fotomaç'ın haberine göre; Kopenhag'dan Victor Nelsson'u alan Galatasaray'ın Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Jens Cajuste'yi istediği ifade edildi. Transfer dönemi sona ermeden Newcastle, Brentford ve Leeds ile görüşen İsveçli orta saha oyuncusunun hayal kırıklığı yaşadığı, takımdan ayrılamadığı için hocası Bo Henriksen'le tartıştığı iddia edildi. Galatasaray'ın da bu fırsatı değerlendirerek ABD asıllı oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi. Gençleştirme operasyonu yürüten Terim'in 22 yaşındaki futbolcunun kiralık veya bonservisiyle alınmasını talep ettiği kaydedildi.
OPSİYONU OLACAK
Kariyeri boyunca 101 maça çıkan oyuncu, orta sahadaki mücadeleci futbolunun yanı sıra 5 gol, 5 asistlik de katkı yaptı. Midtjylland ile 2023 yılına kadar anlaşması bulunan Cajuste'nin satın alma opsiyonlu kiralanması planlanıyor.
Örgryte'den 2018 yılında Midtjylland'a 170 bin euro'ya transfer olan Cajuste gösterdiği başarılı performans ile değerini artırmayı başardı.
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