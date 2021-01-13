13 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: İrfan Can Kahveci el yakıyor! İşte Başakşehir'in istediği rakam

İrfan Can el yakıyor! İşte Başakşehir'in istediği rakam
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.01.2021

Başakşehir, Galatasaray'da teknik direktör 'in maçının ardından transfer etmek istediklerini açıkladığı için istediği rakamı belirledi. Turuncu-lacivertliler, milli futbolcuya tam 14 milyon Euro değer biçti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü 'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı için sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir Başkanı 'ın kapısını çaldı. Ancak yönetim hiç de beklemediği bir yanıt aldı. Daha önce 8 milyon euro civarı bir bonservis bedeli konuşulurken Galatasaray'ın oyuncu için çok istekli olması Göksel Gümüşdağ'ın fiyat yükseltmesine neden oldu. Başakşehir'in başkanı, 25 yaşındaki yıldız futbolcuları için tam 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

ALTERNATİF BULUNDU: ORKUN KÖKÇÜ
Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci'ye ve 'dan bazı kulüplerin de ilgi duyduğunu belirterek, Galatasaray'ın 14 milyon Euro vermesi halinde öncelik tanıyacaklarını kaydetti. Böylelikle görüşmeler tıkandı. Ancak Terim, İrfan Can için rakamlar kabul edilemez seviyelere geldiği için sürpriz bir isim için yönetimden talepte bulundu. 'da teknik direktör tarafından son iki haftadır kadro dışı bırakılan için araştırma yapılmasını istedi. Ortaya çıkan rakamlar analiz edildiğinde Orkun'un, İrfan Can'ın yaklaşık üçte bir fiyatına mal olacağı belirtiliyor.

Galatasaray istiyor, İrfan Can da gönüllü... Ancak Başakşehir'in uzlaşmaz tavrı nedeniyle transferi yüksek maliyeti nedeniyle çıkmaza girdi.

Başakşehir engelini aşması zor görünen Galatasaray bunun üzerine yeniden arayışlara girerken Orkun Kökçü ön plana çıktı. doğumlu Türk oyuncu için Feyenoord ile görüşmelerin kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor.

(Fotomaç)

Terim'den imalı sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray penaltılarla çeyrek finalde! Golleri izleyin G.Saray penaltılarla çeyrek finalde! (Golleri izleyin)
İşte Y. Malatyaspor - G.Saray maçının özeti! İşte Y. Malatyaspor - G.Saray maçının özeti!
Terim'den imalı sözler! Derin bir yalnızlık hissediyorum Terim'den imalı sözler! "Derin bir yalnızlık hissediyorum"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör