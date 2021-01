Başakşehir, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından transfer etmek istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için istediği rakamı belirledi. Turuncu-lacivertliler, milli futbolcuya tam 14 milyon Euro değer biçti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı. Ancak yönetim hiç de beklemediği bir yanıt aldı. Daha önce 8 milyon euro civarı bir bonservis bedeli konuşulurken Galatasaray'ın oyuncu için çok istekli olması Göksel Gümüşdağ'ın fiyat yükseltmesine neden oldu. Başakşehir'in başkanı, 25 yaşındaki yıldız futbolcuları için tam 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı-kırmızılı yönetime iletti.



ALTERNATİF BULUNDU: ORKUN KÖKÇÜ

Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci'ye İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin de ilgi duyduğunu belirterek, Galatasaray'ın 14 milyon Euro vermesi halinde öncelik tanıyacaklarını kaydetti. Böylelikle görüşmeler tıkandı. Ancak Terim, İrfan Can için rakamlar kabul edilemez seviyelere geldiği için sürpriz bir isim için yönetimden talepte bulundu. Feyenoord'da teknik direktör Dick Advocaat tarafından son iki haftadır kadro dışı bırakılan Orkun Kökçü için araştırma yapılmasını istedi. Ortaya çıkan rakamlar analiz edildiğinde Orkun'un, İrfan Can'ın yaklaşık üçte bir fiyatına mal olacağı belirtiliyor.



Galatasaray istiyor, İrfan Can da gönüllü... Ancak Başakşehir'in uzlaşmaz tavrı nedeniyle transferi yüksek maliyeti nedeniyle çıkmaza girdi.



Başakşehir engelini aşması zor görünen Galatasaray bunun üzerine yeniden arayışlara girerken Orkun Kökçü ön plana çıktı. Hollanda doğumlu Türk oyuncu için Feyenoord ile görüşmelerin kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor.

