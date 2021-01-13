13 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor - Galatasaray maç sonrası imalı sözler! "Derin bir yalnızlık hissediyorum"

Terim'den imalı sözler! Derin bir yalnızlık hissediyorum
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.01.2021

Teknik Direktörü , oynanan maçının ardından 'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." dedi.

'u seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükselen 'da teknik direktör , 'a özel açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MALATYA NEREDEYSE KAZANABİLİRDİ"

Zor bir maç oldu. 'yı tebrik ediyorum. Neredeyse kazanabilirdi. Bizim ki geç oldu güç oldu ama oldu.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Oyuncularımı kutluyorum. Tabii uzatmalara, penaltılara gitmeden turu atlamak isterdik ama sonuçta turu geçtik.

"KUPA BİZİ DAHA YOĞUN ORTAMA SOKUYOR"

Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa bizi daha yoğun ortama sokuyor. Kolay değil, 8'e kaldığımız için mutluyuz.

"TRANSFERLER KONUSUNDA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Benim transferler konusunda kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Transfer ayındayız. Doğrusu bu.

"DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM"

Burada derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu Mayıs'ta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim.

Fatih Terim: Derin bir yalnızlık hissediyorum

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
Y. Malatyaspor - G.Saray maçında penaltı tartışması Y. Malatyaspor - G.Saray maçında penaltı tartışması
G.Saray penaltılarla çeyrek finalde! Golleri izleyin G.Saray penaltılarla çeyrek finalde! (Golleri izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör