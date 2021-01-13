Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor - Galatasaray maç sonrası imalı sözler! "Derin bir yalnızlık hissediyorum"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'u seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"MALATYA NEREDEYSE KAZANABİLİRDİ"
Zor bir maç oldu. Malatya'yı tebrik ediyorum. Neredeyse kazanabilirdi. Bizim ki geç oldu güç oldu ama oldu.
"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"
Oyuncularımı kutluyorum. Tabii uzatmalara, penaltılara gitmeden turu atlamak isterdik ama sonuçta turu geçtik.
"KUPA BİZİ DAHA YOĞUN ORTAMA SOKUYOR"
Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa bizi daha yoğun ortama sokuyor. Kolay değil, 8'e kaldığımız için mutluyuz.
"TRANSFERLER KONUSUNDA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"
Benim transferler konusunda kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Transfer ayındayız. Doğrusu bu.
"DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM"
Burada derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu Mayıs'ta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim.
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