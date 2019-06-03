03 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var!

Diagne'ye sürpriz talip!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 Giriş Tarihi: 03.06.2019

'ın golcü futbolcusu Mbaye 'ye  kulübü takımlarından  talip oldu. Çin kulübü yetkilileri golcü futbolcuyu gündemine aldı.

Mbaye 'ye 'den teklif var! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden forması giyen Mbaye Diagne'ye Çin Süper Ligi'nden teklif var.

Çin Süper Ligi ekiplerinden yetkilileri golcü oyuncuyu gündemine aldı.

Galatasaray'a Etebo önerisi

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