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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var!
Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 Giriş Tarihi: 03.06.2019
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'ye Çin kulübü takımlarından Guangzhou Evergrande talip oldu. Çin kulübü yetkilileri golcü futbolcuyu gündemine aldı.
Mbaye Diagne'ye Çin'den teklif var! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne'ye Çin Süper Ligi'nden teklif var.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande yetkilileri golcü oyuncuyu gündemine aldı.
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