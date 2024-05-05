GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Eski Icardi değil diyoruz ama...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinden EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu zorlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Eski Icardi değil diyoruz ama 2. gol onun sayesinde geldi. Icardi en az 5 topta kalecinin üzerine koştu, kaleci topa vursun diye. Kaleci topa vurduğu zaman 2. toplar Galatasaray'da kalıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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