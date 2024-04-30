GALATASARAY HABERİ: Erden Timur yeni yönetimde yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı!
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Futbol Meydanı programında Galatasaray'daki seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk, "Erden Timur'un yeni sezonda Galatasaray'da görev almayacağı yönünde iddialar var. Dursun Özbek, Timur'a teklifte bulundu ama kendisi ailesine ve işlerine zaman ayırmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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