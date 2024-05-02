Erden Timur yeni yönetimde yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği "Galatasaray’da Yılın Sporcusu" ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda Timur, yeni yönetimde yer alıp almayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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