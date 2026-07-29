FC Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk oluyor. Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak kritik müsabakada tur biletini kapmak isteyen turuncu-lacivertlilerde gözler maç saatine ve yayıncı kanala çevrildi. Milyonlarca futbolsever arama motorlarında "Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?", "Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?", "Inter Turku Başakşehir TRT Spor / TRT 1 canlı izle" ve "Başakşehir muhtemel 11'i" sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe Inter Turku - Başakşehir maçı canlı yayın kanalı, başlama saati ve turun tüm detayları...

UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükselmeyi hedefleyen temsilcimiz İstanbul Başakşehir, 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Finlandiya temsilcisi FC Inter Turku ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmada İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalarak tur şansını Finlandiya'ya taşıyan turuncu-lacivertliler, deplasmanda kazanarak adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor. Temsilcimiz aynı zamanda Avrupa kupalarındaki 70. müsabakasına çıkacak. Futbolseverler ve temsilcimizin taraftarları arama motorlarında "Inter Turku - Başakşehir maçı saat kaçta?", "Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?", "Inter Turku Başakşehir canlı izle" ve "Başakşehir turu nasıl geçer?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak Inter Turku - İstanbul Başakşehir maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi ve muhtemel 11'ler...

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

INTER TURKU - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FC Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasındaki UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Finlandiya'nın Turku kentinde bulunan Veritas Stadı'nda oynanacak kritik mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

INTER TURKU - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Başakşehir'in Finlandiya deplasmanındaki zorlu rövanş mücadelesi TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda dijital platform tabii üzerinden de naklen yayınlanacak.

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BAŞAKŞEHİR TURU NASIL ATLAR?

İstanbul Başakşehir, deplasmanda alacağı her türlü galibiyette adını doğrudan 3. eleme turuna yazdıracak.

Karşılaşmanın 90 dakikasının eşitlikle tamamlanması durumunda (1-1'in rövanşında) mücadele uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Ev sahibi Inter Turku'nun galip gelmesi halinde temsilcimiz Başakşehir Avrupa kulvarına veda edecek.