Muçi'den flaş sözler! "Beşiktaş'a attığım gol..."

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ernest Muçi, yeni sezonda bordo-mavili ekiple 3 kulvarda mücadele edeceklerini belirterek başarılı olabileceklerine inandığını söyledi.

beIN SPORTS'a konuşan Muçi, yeni sezon hazırlıkları ve takımın hedeflerinin yanı sıra Trabzonspor'daki geleceği, Fatih Tekke'nin kendisine duyduğu güven ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona iyi bir enerjiyle hazırlandıklarını aktaran Muçi, "Yeni sezona hazırlanmaya başladık. Geçtiğimiz sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Bu nedenle enerjimiz üst seviyede." ifadelerini kullandı.

Kamp yaptıkları ortamın da çok güzel olduğunu belirten Muçi, "Çift antrenmanlar oluyor. Bu süreçte öğle yemeklerinden sonra takım arkadaşlarımız ile oturup vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Doğası da harika. 2 haftalık kamp sürecini geçirebilmemiz için harika bir yer." diye konuştu.

Trabzonspor'un bu sezon 3 kulvarda yarışacağını hatırlatan Muçi, "Bu sezon Trabzonspor ile 3 kulvarda yarışacağız. Bu sezon başarabileceğimize inanıyorum. Bunu yapabilecek bir kadromuz var. Kadromuz daha güçlendi. Kendi aramızda konuşarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A ATTIĞIM GOL BENİM İÇİN ÇOK DUYGUSALDI

Beşiktaş deplasmanında attığı golün kendisi için özel olduğunu dile getiren Muçi, "Beşiktaş deplasmanında attığım gol benim için çok duygusaldı. Bir tepki vermedim ama bazı şeyler kelimelerle anlatılamıyor. Attığım her golden dolayı mutluyum. Şimdi ise Trabzon'da mutluyum." dedi.

Kocaelispor karşılaşmasının da kendisi ve takım adına zor geçtiğini aktaran Muçi, taraftarların desteğinin önemine dikkati çekerek, "Hava soğuktu ama kazanmıştık. Taraftarlarımızın desteğini çok iyi bir şekilde hissetmiştik. Onların desteği hem benim hem de takımımız adına çok önemli." ifadelerini kullandı.

"BURADAN BAŞKA BİR YERE GİDECEĞİMİ HAYAL ETMEDİM"

Trabzonspor'a kiralık olarak geldiği dönemde takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirten Muçi, "Aslında kiralık olarak geldiğimde şunu düşündüm ki buradan başka bir yere gideceğimi hayal etmedim. Bütün çalışmalarımı bu şekilde yaptım ve bana olan güveni boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla en iyisini yapabilmek istiyoruz. Yeni transferlerimiz de bu doğrultuda çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Muçi, Trabzonspor ile arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayarak, "Benim Trabzonspor'dan alacağım da vereceğim de çok şey var." dedi.

İkinci kez baba olmaya hazırlandığını açıklayan Muçi, "Yeni bir çocuğum oluyor. İlk çocuğum olduğunda iyi bir sezon geçirdim, umarım yine öyle olur. Çocuğunuz olunca aileniz ile daha fazla vakit geçirmek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonun kendisi açısından iyi geçtiğini ancak daha iyisini yapmak istediğini söyleyen Muçi, "En önemlisi burada hocanın bana güvenmesiydi. Benden beklenen bir katkı vardı. Bana inanmışlardı ve ben de bu doğrultuda her maç en iyisini yapmaya çalıştım. Benim adıma iyi bir sezondu ama daha iyisini yapmak için çabalayacağım." diye konuştu.

"TRABZON'DA İNSANLAR ÇOK SICAK"

Trabzon'da insanların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Muçi, "Trabzon'da insanlar çok sıcaklar. Beni gördüklerinde durdurup fotoğraf istiyorlar. Biz üç kulvarda yarışacağız. Buna odaklanacağız. Ailemiz ve antrenmanlara odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Doğal pozisyonunun merkez olduğunu ancak takımın ihtiyaçları doğrultusunda kanatta da görev yaptığını aktaran Muçi, "Benim doğal pozisyonum merkez ama hocanın ihtiyaçları doğrultusunda kanat oynadım. Benzer durumu Beşiktaş'ta da yaşadım. Sakatlık varsa bir oyuncunun fedakarlık yapması gerekiyor, ben buna hazırım. Benim gibi oyuncuların her zaman iyi performans vermesi gerekiyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE'YE ÖVGÜ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine güvendiğini belirten Muçi, "Fatih Tekke bana güvendi. Bana inanmışlığın doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu sezon, geçen sezondan daha iyisini yapmak için çalışacağım." diye konuştu.

Fatih Tekke'nin kendisinden öncelikle savunmaya yardımcı olmasını istediğini aktaran Muçi, bu yönünü geliştirdiğini söyledi.

Gençlerbirliği ile oynadıkları yarı final maçında yaşanan bir pozisyonu da anlatan Muçi, "Hocamızın benden ilk istediği şey savunmaya yardımcı olmam. Ben de bu yönümü geliştirdim. Gençlerbirliği ile oynadığımız yarı final maçında ben kaleye vuracaktım. Hocamız, 'Ozan sana pas versin' dedi. Ve devamında şutum gol oldu." şeklinde konuştu.

"KURALLAR FUTBOLU GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN GETİRİLİYOR"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Muçi, "Kuralların getirilme sebebi topun oyunda kalması. Bu bizler adına yorucu olabiliyor ama artık top oyuna daha çabuk dahil olacak. Bizler bu süreçte daha fazla yorulabiliriz ama bunların her biri futbolu güzelleştirmek için getirilen kurallar." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ BİRAZ SABIRLI OLSUN"

Trabzonspor'un yeni sezonda çok sayıda transfer yaptığını hatırlatan Muçi, taraftarlardan sabır istedi.

Muçi, "Çok fazla transfer yaptık, taraftarımıza söyleyebileceğim tek şey biraz sabırlı olmaları. Taktiklerimizi öğrenmeleri biraz zaman alabilir. Çok güçlü bir takımız, biraz sabırlı olmalarını diliyorum. Taraftarımızın her daim bize destek vereceğini biliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.