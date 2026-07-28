Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla gündem oldu. Portekizli yıldızın sözleri, transfer iddialarıyla birlikte farklı yorumlara neden oldu.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol gündemine oturdu.

Portekizli yıldız, kendi fotoğrafını paylaştığı gönderisinde dikkat çeken bir mesaja yer verdi.

Leao, paylaşımının açıklama kısmına, "Asla hissetmediğim bir şeyi yapmayacağım. Beni farklı kılan bu." ifadelerini yazdı.

Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, transfer söylentilerinin gölgesinde yapılan bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Leao'nun paylaşımı, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı futbolseverler mesajın transfer süreciyle bağlantılı olabileceğini öne sürerken, bazıları ise yıldız oyuncunun kişisel bir paylaşım yaptığını savundu.



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