İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftalardan birine girilirken gözler Etihad Stadyumu'na çevrildi. Zirve takibini sürdüren Manchester City, sahasında ligin dişli ekiplerinden Crystal Palace'ı konuk ediyor. Aralık ayındaki ilk maçı Haaland ve Foden'ın golleriyle 3-0 kazanan City, bu kez evinde hata yapmak istemiyor. İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba (bu akşam) oynanacak olan Manchester City - Crystal Palace maçının saati, yayın kanalı ve takımlardaki son durum...

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan bu dev randevu, Türkiye'de canlı yayınla ekranlara gelecek. Mücadele 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22:00'de (TSİ) başlayacak.

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYBA TAHAMMÜL YOK

Pep Guardiola'nın öğrencileri, şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalmamak için bu maçı "mutlak galibiyet" parolasıyla görüyor. Manchester City için alınacak bir mağlubiyet veya beraberlik, Premier Lig kupasına veda etmek anlamına gelebilir. Erling Haaland'ın gol yollarındaki etkinliği ve Phil Foden'ın yaratıcılığı ev sahibinin en büyük gücü olacak.

CRYSTAL PALACE: KONFERANS LİGİ FİNALİSTİ MORAL DEPOLUYOR

Konferans Ligi'nde finale yükselerek tarihi bir başarı elde eden Crystal Palace, Etihad'a oldukça moralli geliyor. Son olarak Everton karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen puan almayı başaran "Kartallar", City deplasmanında sürpriz yaparak ligdeki prestijini artırmak istiyor. Konuk ekipte Jean-Philippe Mateta ve Eberechi Eze'nin kontra ataklardaki performansı belirleyici olacak.

