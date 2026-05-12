Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al Nassr kazanması halinde şampiyon olacağı maçta evinde Al Hilal'i ağırladı. 37'nci dakikada Mohamed Simakan ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, devre arasında üstünlük ile girdi. Karşılaşmada uzatma dakikalarına girilmesi ile birlikte şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Al Nassr, Bento'nun 90+8'de kendi kalesine attığı kafa golü ile alt üst oldu. Bu sonuçla birlikte Al Nassr, Al Hilal ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu riske attı.

