Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulunuyor. Canlı izlemek için tıklayın.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"TÜRKİYE'DE OLSA, YER YERİNDEN OYNAR!"



UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa, yer yerinden oynar.

MAÇ SONU YORUMLARI HAKKINDA...

Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar? O yorumları yapanların yüzde 80'i kendi hakemlikleri ve TFF'deki yöneticilikleri dönemleri hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız.

"KAYBOLURUM ENDİŞESİ TAŞIMASINLAR"

Herkesin şapkayı önüne koyup kendini değerlendirmesi lazım. Varlık sebeplerini oturdukları koltuklara borçlu olanlar, oradan kalktıkları zaman kaybolurum endişesi taşımasın.

"FATURAYI BİRİNE KESERSEN..."

Hakem kardeşlerimiz sahada 2 hata yapıyorsa, taraftarın desteğini arkasına almak için faturayı kesip bugünü kurtarıyorlar. Ama bilmiyorlar ki geleceğinden veriyorlar. Çünkü faturayı birilerine kesersen, oyuncu da 'Nasıl olsa benim başkanım faturayı birilerine kesiyor' deyip hatalarını telafi etmeye gayret etmiyor.

"ŞEFFAFLIKTAN TAVİZ VERMEYİZ"

Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz.

YABANCI HAKEM HAKKINDA...

Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki...

"TÜRK HAKEM OLMAMASI, BENİM SORUNUM DEĞİL!"

Süleyman Demirel'in bir sözü vardı, "Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var, Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olmayan olaydan ötürü dengesi bozuldu, yeni toparlandı kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem, Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez.

Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız, 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. 'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler.

Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber, olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız. Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz.

"LİGİN SONUCUNU HAKEMLER BELİRLEMEDİ"

Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu.