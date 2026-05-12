Galatasaray’da Mauro Icardi toplantısının detayları ortaya çıktı
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldızın menajeriyle yapılacak görüşmede ayrılık kararını resmen ileteceği öne sürüldü. İşte tüm yaşananlar ve görüşmenin detayları...
Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, yönetimin ise ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
MENAJERİ DAVET EDİLDİ
Antalyaspor karşılaşmasının ardından taraftarlara yaptığı hareketlerle adeta veda mesajı veren Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetiminin, yıldız futbolcunun menajeri Pino'yu İstanbul'a davet etmesi "Yeni sözleşme yapılacak" yorumlarını beraberinde getirmişti.
GÖRÜŞMENİN AMACI ORTAYA ÇIKTI
Ancak Takvim'in aldığı bilgilere göre görüşmenin amacı yeni kontrat değil, ayrılık sürecini netleştirmek. Sarı-kırmızılı yönetimin, yapılacak toplantıda Mauro Icardi ile devam edilmeyeceği kararını menajeri aracılığıyla futbolcuya ileteceği öne sürüldü.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEMDEYDİ
3 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık yeni sözleşme ihtimali gündeme gelse de Galatasaray cephesinin planlarında değişiklik olmadığı belirtildi.
İLK TALİBİ PALM CITY OLDU
Öte yandan Arjantinli golcüye olan ilgi de artmaya devam ediyor. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Palm City, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bazı Türk yatırımcıların da destek verdiği öne sürülen kulübün, Mauro Icardi transferiyle büyük ses getirmeyi hedeflediği ifade edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına 19 gollük katkı sağladı.