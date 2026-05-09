Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcu için Avrupa ve Güney Amerika'dan birçok kulüp devreye girerken, Dybala'nın önceliği ortaya çıktı.
F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN TEKLİF!
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Boca Juniors, yıldız oyuncuya transfer teklifinde bulundu. Ancak Dybala'nın bu tekliflere henüz yanıt vermediği belirtildi.
32 yaşındaki futbolcunun kariyerine Roma'da devam etmek istediği ve yeni sözleşme konusunda kulüpten adım beklediği ifade edildi.
İNDİRİME GİTMESİ BEKLENİYOR
Roma yönetiminin ise olası bir kontrat yenilemesinde oyuncunun maaşında ciddi bir indirime gitmeyi planladığı öğrenildi.
2.5-3 MİLYON EURO
Bu sezon İtalyan ekibinden yaklaşık 15 milyon euro kazanan Dybala'ya yeni sözleşmede 2.5 ila 3 milyon euro seviyelerinde maaş teklif edilebileceği iddia edildi.
SON 3 MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK
Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, sezonun kalan son üç maçındaki performansın da yeni kontrat sürecinde belirleyici olabileceği aktarıldı. Kariyerinde Juventus, Palermo ve Instituto formaları giyen Dybala, 2022 yılında Roma'ya transfer olmuştu.
İŞTE O HABER:
Corriere dello Sport: Dybala, "Roma'yı istiyorum" diyerek sözleşme yenilemeyi umut etti ve iki takımı beklemeye aldı.
Corriere dello Sport: Fenerbahçe, Galatasaray ve Boca Juniors'dan gelen çağrılara henüz cevap vermedi. İlk iki kulüp ona büyük paralar teklif etmeye, üçüncüsü ise ona şan ve zafer sunmaya hazır.