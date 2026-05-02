Bundesliga'nın 32. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Konferans Ligi'ne katılmak için yarışan Eintracht Frankfurt, 43 puanla 7. sıradan Hamburg'u konuk ediyor. Son haftalarda istikrarsız performans sergileyen Frankfurt, taraftarı önünde moral bulup Avrupa hedefini pekiştirmeniyetinde. Karşısında ise ligde kalma mücadelesi veren Hamburg var. 31 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan konuk ekip, deplasmanda alacağı puanlarla nefes almak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip maçta kazanan taraf, sezon sonuna doğru önemli bir avantaj yakalayacak. İşte maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri.

Frankfurt'ta bu akşam iki takımın da çok farklı ancak bir o kadar hayati hedefleri var. Eintracht Frankfurt, 31 maçta topladığı 43 puanla 7. sırada, yani Avrupa kupalarına katılımın sınırında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Augsburg ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden ev sahibi, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilmenin yarattığı baskıyı hissediyor. Konuk ekip tarafında ise alarm zilleri çalıyor. 31 puanla 15. sırada yer alan ve düşme potasıyla arasındaki farkı açamayan Hamburg, üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Frankfurt deplasmanına çıkıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hamburg maçının detayları!

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Eintracht Frankfurt-Hamburg randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Uzun, Knauff; Kalimuendo

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Lokonga, Gronbaek; Vieira; Konigsdorffer, Glatzel