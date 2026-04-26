Almanya Bundesliga’da haftanın öne çıkan maçlarından birinde Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Ligde ikinci sırada yer alan Dortmund, şampiyonluk yarışını sürdürmek için sahasında 3 puan ararken; 43 puanla 7. sırada bulunan Freiburg Avrupa potasına girmek adına sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler “Dortmund - Freiburg maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Signal Iduna Park’taki dev randevunun yayın saati, kanalı ve maç öncesi istatistikleri merak ediliyor.

Peki, Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

DORTMUND - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) saat 18:30'da başlayacak.

DORTMUND - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın Türkiye'deki heyecanı Tivibu Spor 3 kanalında canlı yayınlanacak.

DORTMUND'UN GALİBİYET HASRETİ

Ligde 64 puanla ikinci sırada bulunan Borussia Dortmund, son iki lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Şampiyonluk yarışından kopmamak için bu akşam evinde kazanmak zorunda.

FREIBURG'UN AVRUPA İNADI

43 puanla 7. sırada yer alan konuk ekip, UEFA Avrupa Ligi veya Konferans Ligi potasına girebilmek için her puanın hesabını yapıyor. İlk yarıda oynanan mücadelede Dortmund rakibini deplasmanda yenmeyi başarmıştı.

