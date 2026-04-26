Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, Inter forması giyen Piotr Zielinski için yeniden devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü. Bordo-mavililer, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için şartları zorlayacak.

Trabzonspor ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Karadeniz devinin, daha önce de gündeme gelen Inter'in merkez orta saha oyuncusu Piotr Zielinski için harekete geçeceği öne sürüldü.

Serie A ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro. Bu sezon 43 maçta görev yapan ve 7 gol atıp 3 de asist yapan Polonyalı yıldız, 10 numara ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

MİLLİ KARNESİ

Polonya Milli Takımı'nın kaptanlarından biri olan Piotr Zielinski, kariyeri boyunca milli formayı 107 kez giydi. Bu periyotta 17 gol atarken, 19 da asist yaptı.

INTER AYRILIĞA SICAK

Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek için şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. Inter de futbolcunun ayrılığına sıcak bakabilir.