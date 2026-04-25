Wolfsburg-Mönchengladbach maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da düşme hattındaki kritik mücadele! 24 puanla 17. sırada yer alan VfL Wolfsburg, ligde kalma mücadelesinde hayati önem taşıyan bir maça çıkıyor. Karşısında 31 puanla 13. sıradaki Borussia Mönchengladbach var. Geçen hafta Union Berlin deplasmanında kazandığı 2-1'lik galibiyetle morali yükselen Wolfsburg, play-out hattıyla arasındaki 2 puanlık farkı kapatmak için bu maçı da kazanmak zorunda. Mönchengladbach ise alt sıralarla bağını tamamen koparıp sezonun geri kalanında rahat nefes almayı hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu Bundesliga maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.