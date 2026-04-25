Almanya'da sezonun finaline 5 hafta kala Wolfsburg, adeta bir erken final maçına çıkıyor. Teknik direktör Dieter Hecking yönetiminde geçen hafta Berlin'de alınan galibiyet, camiadaki umutları yeniden yeşertti. Ziyaretçi ekip Borussia Mönchengladbach cephesinde ise hedef istikrarı yakalamak. 31 puanla 13. sırada yer alan ve küme düşme hattının sadece 5-6 puan üzerinde bulunan konuk takım, geçtiğimiz hafta Mainz ile 1-1 berabere kalarak fırsat tepmişti. Teknik direktör Eugen Polański'nin öğrencileri, Wolfsburg deplasmanından alacakları bir galibiyetle matematiksel olarak büyük ölçüde rahatlamayı hedefliyor. Gladbach'ta hücum hattının etkinliği ve Wolfsburg'un zayıf iç saha performansı, konuk ekibin bu zorlu randevudaki en büyük avantajları olarak öne çıkıyor. İşte Wolfsburg-Mönchengladbach maçının detayları!
Wolfsburg-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya Budnesliga'nın 31. haftasındaki Wolfsburg-Mönchengladbach maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 16.30'da başlayacak.
Wolfsburg-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Wolfsburg-Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Wolfsburg: Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Maehle, Eriksen, Vinicius, Zehnter; Wimmer, Pejcinovic, Amoura
Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop; Honorat, Bolin; Tabakovic