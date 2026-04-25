Almanya'da sezonun son 4 haftasına girilirken derbi heyecanı zirvede. Bayer Leverkusen, teknik direktör Kasper Hjulmand yönetiminde Şampiyonlar Ligi potasını zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sürpriz Augsburg yenilgisi sonrası moral bulmak isteyen ev sahibinde, hücum hattında Patrik Schick ve asistleriyle takımı sırtlayan Alex Grimaldo en büyük kozlar olacak. sahibi Köln 31 puanla 12. sırada, düşme hattının 5 puan üzerinde nispeten güvenli bir bölgede yer alıyor. Son 10 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Köln, derbi galibiyetiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde kalışını matematiksel olarak büyük ölçüde garantilemek niyetinde. İşte Köln-Bayer Leverkusen maçının detayları!
Köln-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya Budnesliga'nın 31. haftasındaki Köln-Bayer Leverkusen maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 16.30'da başlayacak.
Köln-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Köln-Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Köln: Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Ozakacar, Castro-Montes; Thielmann, Johannesson, Martel, Kaminski; Bulter, El Mala
Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick