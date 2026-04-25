İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

Anfield Road'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Konuk ekibin tek golü 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Liverpool, 58 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Liverpool deplasmanda 3. sıradaki Manchester United ile Old Trafford'da kozlarını paylaşacak. Crystal Palace ise Bournemouth'a konuk olacak.