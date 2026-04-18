Lille-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? CANLI İZLE

Ligue 1'de heyecan devam ediyor! Şampiyonluk yarışında 3. sıradaki Lille, evinde düşme hattından kurtulmaya çalışan Nice'i ağırlıyor. 53 puanla lider PSG ve ikinci Lens'in peşinden koşan Lille, taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 28 puanla 15. sırada bulunan Nice ise kritik bir virajda: Düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı korumak ve deplasmandan puan alarak moralli dönmek istiyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadelenin ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Lille - Nice maçının tüm detayları!