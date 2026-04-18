Premier Lig'in 33. haftasında Batı Londra derbisi heyecanı yaşanıyor. Brentford, kendi evinde Fulham'ı ağırlayarak Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek istiyor. 47 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi ekip, sezonun ilk yarısında 3-1 mağlup olduğu komşusundan rövanş almayı hedefliyor. 44 puanla 12. basamakta bulunan Fulham ise kazanarak ilk 10'a yükselmeyi planlıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu derbi, sezon sonu hedefleri açısından belirleyici olabilir. Brentford - Fulham maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Premier Lig'de sezonun en çekişmeli bölgelerinden biri olan orta-üst sıralarda, iki komşu kulüp karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brentford, son haftalarda aldığı üst üste beraberliklerle puan kayıpları yaşasa da 7. sıradaki yerini korumayı başardı. Teknik direktör Keith Andrews yönetimindeki ekip, Gtech Community Stadium'da taraftar desteğini arkasına alarak bu beraberlik serisine son vermeyi ve Avrupa biletini kapmayı amaçlıyor. Konuk ekip ise Marco Silva yönetiminde oldukça rekabetçi bir sezon geçiriyor. 44 puanla 12. sırada yer alan Fulham, galibiyet alması durumunda rakibiyle puanlarını eşitleyecek ve Avrupa yarışı için büyük bir ivme yakalayacak. Sezonun ilk yarısında rakiplerini 3-1 mağlup eden Fulham, Batı Londra derbilerindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor. İşte Brentford-Fulham maçının detayları!

Brentford-Fulham MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 33. haftasındaki Brentford-Fulham maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapılacak.

Brentford-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford-Fulham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford-Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez