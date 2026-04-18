Leeds United-Wolverhampton maçı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Premier Lig'de kritik bir hafta sonu maçında Leeds United, Elland Road'da son sıradaki Wolverhampton'ı konuk ediyor. Manchester United deplasmanında aldığı tarihi 2-1'lik galibiyetin ardından morali yüksek olan Leeds, 36 puanla 15. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaşmak için bu maçı kazanmak zorunda. Diğer tarafta ise sezonun en kritik maçına çıkacak olan Wolverhampton, sadece 17 puanla ligin dibinde tutunuyor. Wolves için bu karşılaşma tam anlamıyla bir final niteliğinde; kaybedilecek bir puan bile Premier Lig'de kalma umutlarını matematiksel olarak bitirebilir. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.