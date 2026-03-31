UEFA Uluslar Ligi 2024/25 sezonu play-off rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. Letonya, ilk maçta Cebelitarık deplasmanında Vladislavs Gutkovskis'in penaltı golüyle aldığı 1-0'lık avantajla sahaya çıkıyor. 26 Mart'taki ilk karşılaşmada rakibine dirençli bir performans sergileyen Cebelitarık, deplasmanda sürpriz peşinde koşarken, ev sahibi Letonya Lig C'deki yerini garantilemek için galibiyete odaklanıyor. İki maç toplamında daha iyi durumda olan Letonya, taraftarının önünde sürprize izin vermemeyi hedefliyor. Peki Letonya-Cebelitarık rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların son durumu.

Letonya ve Cebelitarık arasındaki 'ya tamam ya devam' mücadelesinde ikinci perde Riga'daki Skonto Stadyumu'nda açılıyor. Ev sahibi Letonya, teknik direktör Paolo Nicolato yönetiminde, ilk maçtaki düşük tempoya rağmen alınan galibiyetin moraliyle sahaya çıkıyor. Letonya'da tüm gözler yine golcü isim Gutkovskis ve orta sahanın dinamosu Janis Ikaunieks üzerinde olacak. Taraftarı önünde daha baskın bir oyun sergilemek isteyen Letonya, maçı erken koparıp risk almadan turu geçmek niyetinde. Konuk ekip Cebelitarık cephesinde ise teknik direktör Scott Wiseman, ilk maçta kaçan fırsatların üzüntüsünü yaşıyor. İlk maçın son anlarında topun çizgiyi geçtiği ancak faul gerekçesiyle gol değer kazanmadığı pozisyon hafızalardaki tazeliğini korurken, Cebelitarık bu kez şanssızlığını kırmak istiyor. Kazananın önümüzdeki sezon Lig C'de yer alacağı bu kritik randevunun detayları:

Letonya-Cebelitarık MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşı kapsamındaki Letonya-Cebelitarık maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Letonya-Cebelitarık MAÇI HANGİ KANALDA?

Skonto Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Letonya-Cebelitarık MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Letonya: Matrevics; Balodis, Cernomordijs, Veips; Jurkovskis, Vapne, Zelenkovs, Ciganiks; Ikaunieks, Varslavans, Gutkovskis

Cebelitarık: Hankins; Richards, Lopes, Bent, Mauro, Valarino; Del Rio, Pozo, Torrilla, Scanlon; Borge