Lüksemburg-Malta canlı izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta Malta'yı deplasmanda 2-0 yenen Lüksemburg, kendi sahasında bu avantajı koruyarak Lig C'de kalmak istiyor. Vincent Thill ve Mathias Olesen'in gollerine yanıt arayan Malta ise tarihinde ilk kez bir üst lige çıkma hayaliyle sahaya çıkacak. İki gol farkla kazanması gereken Malta'yı zor bir akşam beklerken, Lüksemburg ev sahipliği avantajını kullanmayı planlıyor. Hangi takım hedefine ulaşacak? Lüksemburg mu Lig C'de kalacak, Malta mı tarih yazacak? İşte maçın saati, kanalı ve tüm detayları.