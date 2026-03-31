Çekya-Danimarka maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off finalinde Çekya ile Danimarka, Prag'daki EPET Arena'da tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor. Yarı finalde İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen penaltılarla kazanan Çekya, ev sahibi avantajını sonuna kadar kullanmak istiyor. Karşısında ise Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi farklı skorla geçen ve Brian Riemer yönetiminde harika bir performans sergileyen Danimarka yer alıyor. Bu kritik maçın galibi, 2026 Dünya Kupası'nda yer alma hakkını kazanacak. Futbolseverler, Çekya-Danimarka maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların turnuvaya giden yoldaki son sınavı hakkında merak edilenler.