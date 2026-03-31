2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Çekya sahasında Danimarka'yı ağırladı. Normal süresi ve uzatma dakikaları beraberlikle geçen mücadelede seri penaltı atışları sonucunda Çekya, Dünya Kupası biletini alan taraf oldu. İşte maçın detayları...

Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Danimarka'yı sahasında seri penaltı atışları sonucunda toplam skorda 5-3 mağlup etti. Mücadelenin normal süresi 3. dakikada Çekya'da Pavel Sulc ve 72. dakikada Joachim Andersen'in attığı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatmaların 100. dakikasında Ladislav Krejci'nin golüyle Çekya bir kez daha öne geçti. Danimarka 1 dakika sonra Kasper Högh'ün golüyle maça tekrar dengeyi getirdi.

Uzatmaların kalan dakikalarında başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Danimarka'ya 3-1'lik üstünlük sağlayan Çekya, 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden taraf oldu.