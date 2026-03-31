Bosna Hersek-İtalya maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off finalinde tarihi bir mücadele yaşanıyor. Bosna Hersek, yarı finalde Galler'i penaltı atışlarıyla eleyerek şok bir sonuç alan ev sahibi ekip, şimdi İtalya karşısında Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya ise üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırmanın eşiğinde. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada kazanan takım, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın son biletini alacak. Bosna Hersek tarihinde ilk kez böyle bir fırsatı yakalarken, İtalya yeni bir fiyaskoyla yüzleşmek istemiyor. Maçın oynanacağı tarih, saat ve yayıncı kanal bilgileri haberimizde.