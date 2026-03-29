Galatasaray'dan dünya futboluna dev mesaj: Sıradaki hedef Salah ve Van Dijk!
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için çok daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Premier Lig devi Liverpool'un iki yıldız oyuncusu Virgil Van Dijk ve Mohamed Salah için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, sarı-kırmızılı yönetimin Avrupa'da ses getirecek yıldız isimleri gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon yaptığı hamleler ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Cimbom, yaz döneminde de benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor.
GEÇEN SEZON OLDUĞU GİBİ...
Daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi önemli isimleri kadrosuna katarak adından söz ettiren Galatasaray, bu kez rotasını Liverpool'un iki yıldızına çevirdi.
SALAH VE VAN DIJK
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılıların, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı alan Mohamed Salah ile Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk için girişimlere hazırlandığı belirtildi.
Başkan Dursun Özbek'in özellikle savunmaya lider bir isim kazandırmak istediği ve bu doğrultuda Van Dijk transferini "hayal" olarak gördüğü ifade ediliyor. Öte yandan, teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Liverpool'dan ayrılma kararı alan Mohamed Salah'ın yaz aylarında serbest kalacak olması, Galatasaray yönetimini harekete geçiren en önemli faktörlerden biri.
REKORLARIN ADAMI
Premier Lig'de kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdıran Salah, bir kulüp formasıyla en fazla skor katkısı sağlayan oyuncu olarak dikkat çekiyor. Mısırlı yıldız, attığı goller ve yaptığı asistlerle İngiliz futboluna damga vurdu.
8 YILDA 9 KUPA
Liverpool'un son yıllardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Salah ve Van Dijk, yıllardır birlikte oynayarak önemli bir uyum yakaladı. İki yıldız, İngiliz ekibinde Şampiyonlar Ligi dahil birçok kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.
RAMS PARK'A HAYRANLAR
Öte yandan, bu sezon Galatasaray ile oynanan maçlarda RAMS Park atmosferinden oldukça etkilenen iki futbolcunun, sarı-kırmızılı taraftar hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı da öğrenildi. Yönetim, bu avantajı da kullanarak iki dünya yıldızını İstanbul'a getirmek için şartları zorlamaya hazırlanıyor.