Gelecek sezonun kadro planlamasında muhakkak bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'den vazgeçmiyor. Fatih Tekke'nin çok beğendiği Gürcü oyuncunun transferiyle ilgili Şota Arveladze'den yardım isteneceği öğrenildi.

Kanat transferini ara dönemde gerçekleştiremeyen Trabzonspor, yazın bu işi şansa bırakmak istemiyor. Hazırlıklarını yapıyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda ara transfer döneminde en çok istenen oyunculardan biri Zuriko Davitashvili'ydi...

Gürcü yıldız için 10 milyon euro barajının üzerine de çıkılmıştı. Ancak kulübü St. Etienne, Ligue 2'de şampiyonluk mücadelesi vermesi nedeniyle Davitashvili'yi satmak istememişti. 25 yaşındaki kenar oyuncusu, ligde çıktığı 24 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı. St. Etienne, ilk 2 takımın direkt üst lige çıktığı Ligue 2'de şu anda 2. sırada yer alıyor.



ŞOTA ARVELADZE'DEN YARDIM ISTENECEK



Adı Beşiktaş ile de anılan Zuriko Davitashvili, bu sezonki etkili performansıyla başka Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor ise teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Gürcü yıldız konusunda erkenden harekete geçecek.

Karadeniz devinin, Süper Lig'i ilk 2 potasında bitirip, Şampiyonlar Ligi bileti aldığı senaryoda transferde eli iyice güçlenmiş olacak. Yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayabilmek için eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze'den yardım alacak. Davitashvili'yi canlı olarak izleyen bordo- mavililer, transfer sezonu başlamadan işi bitirmek amacında.

24 MAÇTA 16 SKOR KATKISI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili, bu sezon Ligue 2'de 24 maçta görev yaptı. 1.75 boyundaki oyuncu, sahada kaldığı 1826 dakikada 12 gol ve 4 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Davitashvili , sadece sol kanatta değil, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen "modern bir hücumcu" profili çiziyor. Fatih Tekke'nin taktik tahtasında "mutlaka alınmalı" notuyla en üst sırada yer alan oyuncuyu birçok kulübün takip etmesi işleri zorlaştırabilir.