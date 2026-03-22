İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor! Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında beklemediği bir mağlubiyet alan Atalanta, taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Konuk ekip Hellas Verona ise ligde kalma umutlarını mucizelere bırakmış durumda. Peki, Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bergamo'daki kritik randevunun detayları...

ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Verona maçı, 22 Mart Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Verona arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Atalanta BC-Hellas Verona maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

Hellas Verona muhtemel ilk 11'i: Montipo, Edmundsson, Nelsson, Valentini, Belghali, Harroui, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese, Bowie, Orban

