Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışı kızışırken 27. hafta mücadelesinde 56 puanla lider PSG'nin 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Lens, Stade Bollaert-Delelis'te Angers'i konuk ediyor. Pierre Sage yönetimindeki ev sahibi ekip, şampiyonluk hayallerini sürdürmek için bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak zorunda. Ateşli taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Lens, puan kaybına tahammülü olmadığını biliyor. Karşısında ise 32 puanla 12. sırada yer alan ve geçen hafta mağlup olan Angers bulunuyor. Alexandre Dujeux'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Lens-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de sezonun son düzlüğüne girilirken, Lens evinde kritik bir sınava çıkıyor. Ev sahibi ekip, bu sezon savunma disiplini ve hızlı hücumlarıyla ligin en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ruben Aguilar ve Jonathan Gradit'in eksikliği savunma kurgusunda zorluk yaratabilir. Konuk ekip cephesinde ise işler bir hayli zor; son 5 maçında istikrarsız bir görüntü çizen Angers, Lens'in baskısını kırmaya çalışacak. Hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği bu zorlu 90 dakika, zirve mücadelesindeki dengeleri doğrudan etkileyecek. İşte Lens-Angers maçının detayları:

Lens-Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 27. hafta açılış maçı kapsamındaki Lens-Angers maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lens-Angers MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens-Angers maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Lens-Angers MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Fofana; Edouard

Angers: Koffi; Courcoul, Camara, Lefort; Raolisoa, Mouton, Belkebla, van den Boomen, Djibirin; Sbai, Koyalipou