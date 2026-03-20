Genoa-Udinese maç izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İtalya Serie A'nın 30. haftasında kritik bir alt sıra mücadelesi yaşanıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası çıkışa geçen ve son 2 maçını kazanan Genoa, 33 puanla 13. sırada yer alırken, sahasında 36 puanlı Udinese'yi ağırlayacak. Taraftarı önünde bu seriyi sürdürmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak için önemli bir fırsat yakalama peşinde. Geçtiğimiz hafta Juventus'a 1-0 yenilen Kosta Runjaic yönetimindeki Udinese ise deplasmanda telafi arayışında. Her iki takım için de puanların büyük önem taşıdığı bu kritik Serie A mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...